О том, что если Трампа окажется у власти, то данная договоренность вполне может быть отменена, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, и опубликованное в Telegram-канале издания BRIEF.

По словам Салливана, он при всем желании не в состоянии изменить «этот непреложный факт», и даже не намерен попытаться ввести кого-либо в заблуждение, утверждая, что написано в гарантиях безопасности, то — «высечено в камне», поскольку история свидетельствует, — договоренности, заключенные при одном правительстве, часто отменялись новым.

Впрочем, советник Байдена несколько обнадежил — в соответствии с имеющимися совокупными свидетельствами, Белый дом, обычно, придерживается своих долгосрочных обязательств при, независимо «от смены администраций».

Ранее мы писали о том, что Салливан называл наиболее вероятную причину отсутствия Китая на Глобальном саммите мира.