О том, что декларацию, разработанную по итогам проведения Глобального саммита мира, сегодня закончившегося в Швейцарии, согласились подписать 80 государств и 4 международные структуры из более, чем 100 участников, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в Telegram-канале «Радіо Свобода».

Как можно рассмотреть на опубликованном фотоснимке, свои «автографы» под документом поставили не только представители стран, активно поддерживающих Украину поставками оружия и финансированием. В частности, речь идет о правительствах, ранее занимавших нейтральную или неоднозначную, например, — Грузии, Венгрии, Сербии, Словакии и Турции.

При этом, проигнорировали одобрение финального документа функционеры Саудовской Аравии, Таиланда, Индии, Мексики, ЮАР, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Полный список подписавших, выглядит нижеуказанным образом:

Фото — t.me/svoboda_radio

Ранее мы писали о том, что Шольц сообщал — российское «предложение мира» даже не обсуждалось на Глобальном саммите мира.