О том, что тема путинских предложений, касающаяся урегулирования войны в Украине, даже не поднималась на швейцарском Глобальном саммите мира, пишет «НБН», ссылаясь на заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца, опубликованное в The Guardian.

По словам Шольца, план, предложенный российским диктатором Владимиром Путиным вовсе е предусматривал «серьезных намерений».

Кроме того, требования Путина о «сдаче» Украиной четырех регионов, на которые претендует страна-агрессор, включая прекращение боевых действий и отказ от пути к членству в Североатлантическом Альянсе, были направлены исключительно на отвлечение внимания мирового сообщества от конференции.

Ранее мы писали о том, как Сунак комментировал стремления РФ к капитуляции Украины.