О том, что за вчера, 15 июня, российско-оккупационные войска смогли незначительно продвинуться к юго-востоку от Купянска на Харьковщине, тогда как защитники, судя по всему, могут похвастаться гораздо более весомыми достижениями, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, накануне, в отечественном и западном медиапространстве появилась информация — Силам Обороны в Волчанске (в районе Агрегатного завода) удалось окружить группировку, состоящую из 400 «освободителей», из которых взято в плен не менее десятка «хороших русских». Впрочем, аналитики ISW пока не могут окончательно подтвердить данную информацию.

При этом, росСМИ традиционно утверждают обратное — якобы «вторая армия мира» полностью контролирует окрестности Агрегатного завода, хотя и здесь эксперты ISW не наблюдают ни одного визуального подтверждения подобного заявления.

Также, если верить «военкорам» РФ, путинская армия не прекращает наступления севернее Харькова — у Липцов/Глубокого и северо-восточнее административного центра Харьковщины, — в районах Волчанска и Тихого, однако задокументированных изменений на линии фронта ими так и не представлено.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что 15 июня в ISW рассказывали, у каких населенных пунктов Харьковщины продолжаются ожесточенные бои.