О том, что в этот выходной день, российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы данного прифронтового города, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова.

Поначалу Терехов лишь заявлял о невыясненном количестве погибших и раненых, вследствие удара «второй армии мира», угодившего в жилой дом.

Однако позднее появились уточненные сведения — в результате многократного обстрела района плотной жилой застройки в Харькове, погибли две гражданские особы, а еще у шестнадцати, судя по всему, — ранения различной степени тяжести.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Синегубов называл количество авиабомб, которым оккупанты ежедневно атакуют регион.