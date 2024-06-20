Руководитель Харьковской ОВА в эфире национального телемарафона заявил, что ВС РФ ежедневно атакуют область от 10 до 30 авиационными бомбами. По словам Синегубова, в течение последних нескольких суток регион подвергался массированным обстрелам КАБами, информирует «НБН».

Чиновник уточнил, что в последний раз «вторая армия мира» ударила по Харьковской области 36 авиабомбами, целью для врага снова была гражданская инфраструктура, которая получила повреждения.

Начальник областной военной администрации добавил, что сейчас идет эвакуация детей из опасных населенных пунктов региона.

Напомним, в 3-й ОШБр заявили об угрозе наступления путинских оккупационных сил на поселок Боровая на Харьковщине. В ОСГВ «Хортица» прокомментировали соответствующее сообщение о планах врага.