О том, что из-за серии российских авиаударов по двум районам города есть множество раненых, и, как минимум, один погибший мирный житель, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, вследствие вражеской воздушной атаки на жилые дома и школу, расположенные в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах Харькова, ранения различной степени тяжести получили 11 человек (от 15 до 63 лет), а еще 1 гражданский 73 лет — погиб. В числе пострадавших — двое подростков, в возрасте 15 и 16 лет.

Глава Харьковской ОВА подчеркнул — попадания пришлись на дома в частном секторе и детское учебное заведение. Кроме того, без энергоснабжения остается не менее половины жителей Харькова.

Ранее мы писали о том, что власти Харькова сообщали предполагаемое количество пострадавших из-за авиаудара РФ по городу днем 23 июня.