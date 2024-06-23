О том, что один из российских авиаударов был направлен на частный сектор города — есть погибшие и раненые, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-каналах мэра Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Терехова, вследствие сегодняшнего военного преступления РФ, по предварительной информации, зафиксирована гибель одного гражданского и ранения у пяти человек: корректируемая авиабомба попала в частное домовладение.

Также, еще три человека пострадали в другом районе города — здесь удар оккупантов был направлен на детское учебное заведение.

Кроме того, в «Харьковском метрополитене» сообщили о временной приостановке движения поездов, поскольку все станции перешли «исключительно в режиме укрытия».

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС показывали последствия субботнего удара РФ по многоэтажке в Харькове.