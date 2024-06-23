О том, что в это воскресенье, 23 июня, специалистам спасателям удалось ликвидировать весь масштаб последствий вражеской атаки на жилую 5-этажку, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-аккаунте ГСЧС Украины.

Как стало известно, сегодня, после 6 часов 30 минут утра, фактически завершены аварийно-спасательные мероприятия, проводящиеся на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом: всего в ликвидации последствий было задействовано 116 «чрезвычайников» и 24 единицы специальной техники.

Также, в соответствии с уточненной информацией, вследствие очередного военного преступления армии Путина, погибли 2 мирных жителя, а еще у 53 — ранения различной степени тяжести (включая 3 детей).

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

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