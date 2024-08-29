Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Politico, спровоцирует вышеописанный срыв встречи высокопоставленных европейских чиновников, похоже, возрастающая степень недовольства Брюсселя политической позицией Будапешта по отношению к РФ.

В соответствии с информацией, предоставленной изданию анонимными источниками, ирландский министр госрасходов Пашал Донохоу, председательствующий на грядущем мероприятии, до завершения следующей недели намерен решить, следует ли продолжать готовиться к сентябрьской встрече.

Кроме того, один из неуказанных функционеров отметил — между правительствами государств-членов ЕС сейчас ведется интенсивный переговорный процесс, касающийся вероятного бойкота со стороны министров, вне зависимости от действий Донохоу.

Следует отметить, что предварительная встреча чиновников ЕС запланирована на 5-6 сентября, однако на сайте Евросовета отсутствует информация о заседании Еврогруппы, при этом, министр финансов ФРГ, как и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы, успели объявить об отказе от участия в данном саммите при любом «раскладе».

Ранее мы писали о том, что в Финляндии заявляли — Венгрия игнорирует общую политику Евросоюза.