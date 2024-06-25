О том, что в период проведения очередной встречи Евросовета, запланированной в Брюсселе 27-28 июня, ЕС, вероятно, подпишет данный долгожданный документ, информирует «НБН», ссылаясь на заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное «Укринформом».

По словам Борреля, проработка обязательств ЕС по безопасности перед Украиной сейчас находится на финальной стадии. Предполагается, что подобную работу завершат в ближайшие дни, и это позволит «подписать эти обязательства по безопасности», вероятно, еще в июне, — «в рамках Европейского совета».

Верховный представитель ЕС добавил, заключение такого соглашения по безопасности между Евросоюзом и Украиной четко просигнализирует Кремлю относительно решимости стран Европу в дальнейшей поддержке Киева.

Ранее мы писали о том, как Боррель высказывался об отправке инструкторов из ЕС в Украину для обучения военных.