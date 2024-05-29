После встречи глав министерств обороны государств-членов Евросоюза верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике сообщил, что пока в организации нет консенсуса относительно отправки инструкторов организации в Украину для обучения бойцов ВСУ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Борреля, некоторые представители ЕС опасаются определенных рисков из-за отправки военных инструкторов в Украину, при этом такая возможность активно обсуждается в организации.

Вице-президент Европейской Комиссии отметил, что такое предложение имеет и ряд преимуществ, в частности подготовка защитников на территории Украины будет происходить непосредственно по сценарию войны, инструкторы смогут адаптировать систему обучения к реальным условиям боевых действий. Кроме того, можно будет избежать перемещений между странами.

Ранее Боррель призвал ЕС разрешить украинским военным бить по территории страны-агрессора западным оружием.