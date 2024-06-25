О том, что Киев не прекращает ведения дипломатической работы над расширением украинской ПВО — вскоре ожидается отправка в Украину дополнительных систем Patriot, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Кулебы, Украина ставила целью получение семи батарей Patriot, включая и SAMP/T, которые имеют идентичные технические характеристики. В частности, результат работы украинских дипломатов и, в целом, правительства: уже сделанные заявления стран-союзников, — «последние из Румынии, и будут еще объявления».

Глава МИД подчеркнул — работа над данным вопросом не прекращается, и Украине точно предоставят дополнительные системы Patriot, вопреки тому, что государствам-партнерам «трудно расставаться с Patriot», поскольку «каждый видит, что такое баллистические удары, и примеряет на себя — вдруг прилетит, а нечем сбивать».

Кулеба акцентировал:

Мы, дипломаты, коллеги на военной линии, Минобороны, мы все работаем тоже, чтобы готовить эти решения. И они будут. Уже есть, и будут еще.

Ранее мы писали о том, что Кулеба называл три шага, после которых Украина станет полноправным членом Евросоюза.