Руководитель внешнеполитического ведомства Украины заявил, что интеграция нашей страны в Европейский Союз станет событием глобального значения для Европы, информирует «НБН».

По словам министра, сегодня, 25 июня, состоятся шесть кластеров переговоров, которые будут открывать и закрываться – специалисты будут работать в соответствующих отраслях, приводя наше законодательство с соответствие со стандартами организации.

Дипломат объяснил, что после завершения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС необходимо выполнение трех шагов. Во-первых, Еврокомиссия должна дать заключение о завершении диалога и достижения нашей страной соответствия критериям вступления. Во-вторых, должно быть решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

В-третьих, это соглашение должны ратифицировать парламенты стран-членов организации. Кулеба отметил, что лишь после этого наша страна станет полноправным членом Европейского Союза.

Напомним, на заседании Совета ЕС глава МИД перечислил приоритеты в поставках военной помощи Украине.