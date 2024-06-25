О том, что, если бывший глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов осмелятся покинуть территорию страны-агрессора, то будут взяты под стражу, и отправлены за решетку за многочисленные военные преступления против населения Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Международного уголовного суда в Гааге.

В частности, вышеописанные фигуранты обвиняются, в соответствии с достаточно странной формулировкой, лишь «в вероятных международных преступлениях», осуществленных в период, как минимум, с октября позапрошлого года по март прошлого года.

В частности, у МУС есть достаточной оснований полагать — эти двое подозреваемых несут полноценную ответственность за совершение ракетных атак со стороны российских вооруженных сил по энергетической инфраструктуре Украины, по меньшей мере, с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Ранее мы писали о том, что Путин жаловался — «коллективный Запад» не пожелал вникать в суть «мирных предложений» РФ по Украине.