Глава государства Владимир Зеленский вчера вечером сообщил о новом обмене пленными с РФ – Украина вернула домой еще 90 защитников, среди которых есть воины ВСУ, ВМС, НГУ, теробороны и пограничники, информирует «НБН».

Спикер ГУР МОУ в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил о состоянии военнослужащих, которых удерживала страна-агрессор. По словам Юсова, всем защитникам, которых удалось вернуть домой в ходе последнего обмена, оказывается вся необходимая помощь, далее они будут проходить реабилитацию.

Представитель военной разведки обратил внимание на то, что на кадрах, как и ранее, можно заметить кареты скорой помощи. Это говорит о том, что среди воинов есть тяжелораненые и тяжелобольные. Представитель ГУР добавил, что состояние защитников отличается от места пребывания и условий содержания в плену.

Отметим, что в прошлом месяце из российского плена были освобождены 75 украинцев, обмен состоялся впервые с февраля этого года.