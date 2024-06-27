О том, что в правительстве пересмотрят методику задействования отключений для некоторых прифронтовых территорий, в которых фиксируется тяжелая гуманитарная обстановка и существует реальная угроза жизни граждан из-за ударов РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, опубликованное в Hromadske.

По словам Кудрицкого, Кабмин в краткосрочной перспективе должен определить зоны, расположенные у линии фронта, где графики отключений электроэнергии перестанут применять, вопреки тому, что на данном этапе, каждым облэнерго вводится определенная численность очередей обесточивания, распределяемых по всей стране с целью обеспечивания более равномерного «бремени» нахождения населения без света.

Ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» предупреждали о продолжительных отключениях электричества в вечерние часы.