О том, что вследствие возрастания потребления электричества в Украине до пиковых значений, прогнозируемых на июль-август, одновременно увеличатся и периоды отключений света, пишет «НБН», ссылаясь на заявление исполнительного директора группы ДТЭК Дмитрия Сахарука, опубликованное «РБК-Украина».

В частности, подобные «сюрпризы» будут вызваны повышенной нагрузкой на энергосистему, дестабилизированной массированными обстрелами РФ, плановыми ремонтами энергоблоков АЭС и жарким метеоусловиями, что подтверждается завершающей июньской декадой.

По словам Сахарука, летний пик потребления выпадает на июль и август из-за частого включения кондиционеров населением, при этом, масштаб энергогенерации сократился вследствие российских обстрелов, «и промежутки между подачей света в домах будут, к сожалению, увеличиваться».

Ранее мы писали о том, что Кудрицкий рассказывал, в каких регионах отменят почасовые графики отключений электричества.