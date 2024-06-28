О том, что правительство Украины интенсивно работает над успешностью грядущего вашингтонского саммита Альянса, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, намерения Украины просты — юбилейный саммит НАТО обязан оказаться успешным, не только для нашей страны, но и для всех прочих государств-партнеров оборонного блока.

В частности, сейчас Киевом рассматривается участие в ряде платформ на указанном саммите:

в первой — в рамках коалиции противовоздушной обороны, предусматривающей предоставление Украине дополнительных комплексов PATRIOT и тому подобного;

во второй — выделение «серьезного» пакета поддержки нашим военным.

Президент Украины резюмировал:

И там мы ожидаем сильный документ. Работаем над этим.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал о сроках необходимых для подготовки плана реализации «Формулы мира».