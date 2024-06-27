О том, что у Украины слишком мало времени на осуществление данного процесса, так как сейчас погибает множество гражданских, потому процедура будет максимально ускорена, пишет «НБН», ссылаясь на заявления президента Владимира Зеленского, опубликованное «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, собрать всех лидеров стран с разных континентов на первом Глобальном саммите мира «было очень трудно». Однако, уже сейчас Украине нужны следующие шаги — работа над планом, учитывающим каждый кризисный пункт «этой войны», принесенной Путиным в нашу страну.

В частности, глава Украинского государства подчеркнул:

И мы должны приготовить этот план в течение месяцев… Мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот план как можно скорее.

Ранее мы писали о том, как Зеленский отреагировал на выдачу МУС ордеров на арест Шойгу и Герасимова.