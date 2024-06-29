О том, что в ночь на субботу, 29 июня, в Днепре повторный обвал многоэтажки, в которую попала ракета «освободителей», однако специалисты ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры продолжили аварийно-спасательную операцию, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Как стало известно, специалисты-спасатели в течение всей ночь разбирали завалы разрушенного многоэтажного жилого дома, но так и не смогли обнаружить 5 человек, которым сейчас присвоен статус «пропавших без вести». Кроме того, на месте трагедии найдены останки одного человека, личность которого устанавливается на текущем этапе.

Также, в соответствии с информацией МВД, правоохранителями начато проведение мероприятий на месте атаки РФ, необходимых для фиксации преступления армии Путина против мирного населения. Например, у родственников пропавших без вести взяты ДНК-образцы.

Следует отметить, что на данный момент, количество пострадавших возросло до 12 человек, 6 из которых госпитализированы в медучреждения с ранениями средней степени тяжести.

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