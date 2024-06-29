О том, что украинская армия отвоевала плацдармы в северной части Харьковской области, несколько продвинувшись центральных кварталах города Волчанск, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института изучения войны сослались на сведения, предоставленные командованием батальона беспилотных систем ВСУ, задействованного на Харьковском направлении, которое заявило — обстановка на севере региона стабилизировалась, а «вторая армия мира» не достигла никакого значительного прогресса в период с 12 по 28 июня.

Поскольку РФ на этом участке фронта бросает в бой штурмовые подразделения, укомплектованные неподготовленной «живой силой», включая истощенные под Часовым Яром регулярные части армии Путина, оккупантам не помогает даже оперативное восстановление своих потери в указанном районе.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал из каких районов Харьковщины принудительно эвакуируют семьи с детьми.