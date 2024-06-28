О том, что сегодня, 28 июня, Совете обороны региона принял соответствующее решение, касающееся проведения принудительных эвакуационных мероприятий семей с детьми из небезопасных для проживания населенных пунктов в Изюмском, Богодуховском, Купянском и Чугуевском районах области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, вышеописанный тип эвакуации затронет:

Загрызово, Малиевку, Шейковку, Богуславку, Новую Кругляковку в Изюмском районе — здесь проживает 12 детей в 7 семьях;

Александровку и Скорики в Богодуховском районе — 13 детей с семьями;

Моначиновку и Дорошовку Кондрашевской общины в Купянском районе — 20 детей с семьями;

Белоколодезский, Юрченковский, Новоалександровский, Ивановский и Бугаевский округов Волчанской общины в Чугуевском районе — в 24 населенных пунктах проживает 112 детей с родителями.

Глава Харьковской ОВА резюмировал:

Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ раскрывали подробности отражения атаки российской ДРГ на Харьковщине 26 июня.