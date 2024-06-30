О том, что сегодня, 30 июня, одна российская авиабомба угодила почти в центр города — в гражданское предприятие, вследствие чего возник пожар и есть раненые среди мирного населения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, поначалу стало известно, что из-за военного преступления РФ пострадали 7 человек, включая младенца восьми месяцев и нескольких взрослых. Однако позднее появилась уточненная информация об одном погибшем и 8 людях, получивших ранения различной степени тяжести.

Впрочем, поскольку обследование места «прилета» не закончено, эти трагические цифры могут возрасти.

Также, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов дополнил — авиабомба попала в почтовое отделение, у которого пытаются справиться сотрудники ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал из каких районов Харьковщины принудительно эвакуируют семьи с детьми.