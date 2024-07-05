О том, что во время войны, полномочия Кабмина (в соответствии со ст. 10 ЗУ «О режиме военного положения»), не могут быть аннулированы, при этом, увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля в автоматическом режиме спровоцирует отставку всех высокопоставленных правительственных функционеров, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученной нардепом от «Слуги народа», являющегося членом оборонного комитета парламента Федором Вениславским в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

По словам Вениславского, без предварительного внесения ряда изменений в нормы действующего законодательства, увольнение Шмыгаля является юридически необоснованным и невозможным, поскольку не существует «механизмов реализации такого гипотетического сценария».

Кроме того, народный избранник добавил — смещение премьер-министра автоматически вызовет отставку всего Кабинета министров. Таким образом, если прерывание полномочий всего правительства в условиях военного положения вряд ли осуществимо (за исключением «точечных решений»), то и отставка Шмыгаля также невозможна.

Вениславский резюмировал:

Когда конкретный министр пишет заявление об отставке или премьер-министр вносит представление об этом, мы его рассматриваем, но полномочия полного состава Кабмина по закону прекращены быть не могут.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль рассказывал, как Украина распределит $2,2 млрд, предоставленные МВФ.