О том, что РФ в очередной раз подтвердила свой статус государства-террориста, атаковав 8 июля абсолютно гражданские объекты — детскую больницу «Охматдит» и многоэтажки в жилых районах столицы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГСЧС Украины.

Как стало известно, «чрезвычайники» привлекли десятки единиц спецтехники для обеспечения непрерывности разбора завалов, чтобы попытаться спасти каждую жизнь. Однако, из-за вражеского удара, совершенного «второй армией мира» 8 июля, в Киеве погибли 33 человека (включая 5 детей).

Кроме того, травмы различной степени тяжести получил 121 человек (из них 10 детей), а еще 11 граждан удалось спасти, благодаря своевременному извлечению из-под обломков зданий.

Впрочем, по словам главы Киевской областной военной администрации Сергея Попко, количество жертв оккупантов выросло до 34 человек (по состоянию на 09:34 этой среды, 10 июля).

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал о последствиях масштабной ракетной атаки на Украину 8 июля.