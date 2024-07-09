Президент в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент известно о 38 погибших в результате вчерашнего ракетного обстрела украинских городов, из них 4 детей. Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким жертв российского террора, информирует «НБН».

По словам главы государства, 190 украинцев получили ранения, в медучреждениях столицы находятся 64 человека, в Кривом Роге – 28, в Днепре – 6. Из детской больницы «Охматдет» в Киеве всех пациентов перевели в другие больницы.

Гарант отметил, что в части мест ракетных ударов продолжаются спасательные операции, показав соответствующие кадры.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — ДСНС

Фото — ДСНС

Президент поблагодарил иностранных лидеров, которые поддержали Украину и готовят новые меры для защиты нашей страны от террора со стороны государства-террориста.

Напомним, руководитель МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, почему кремлевский диктатор устраивает ракетный террор в Украине.