О том, что немецкое правительство со следующего года «урежет» объем средств, направленных на оказание военной помощи Украине до 4 млрд евро, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Reuters.

Как стало известно, вопреки тому, что экономике Германии удалось избежать рецессии в начале текущего года, рост в этой сфере оказался медленнее, чем предполагалось. Именно по этой причине, в соответствии с данными издания, правительство ФРГ, последует примеру Великобритании и Франции, стремясь «заткнуть» образовавшуюся «бюджетную дыру».

В Reuters уточнили:

Бюджет 2025 года будет менее щедрым для Украины, поскольку правительство сократит военную помощь стране до 4 миллиардов евро с примерно 8 миллиардов евро в 2024 году.

Ранее мы писали о том, как Шольц высказывался о влиянии поддержки Украины Берлином на результаты немецких выборов в Европарламент.