Канцлер, комментируя падение популярности правящей коалиции на востоке ФРГ, связал это с политикой Берлина в отношении Украины, которая борется с российскими оккупантами и нуждается в поддержке союзников, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

По словам главы правительства, в Германии есть много граждан, которые не согласны с предоставлением помощи Киеву и введением санкций против страны-агрессора, что отразилось на результатах выборов в Европарламент. Однако, как подчеркнул глава правительства, у Берлина альтернативы сейчас нет.

При этом Шольц напомнил, что именно войска Российской Федерации вторглись на украинскую территорию. Канцлер добавил, что Кремль хочет «изменить карту» и отменил соглашение не передвигать границы силовым путем.

Ранее глава немецкого правительства прокомментировал условия, которые выдвинул Путин для начала переговоров по завершению войны в Украине.