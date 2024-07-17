О том, что сегодня, 17 июля, Украина и РФ проведут обмен почти 100 военнопленных, благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов, пишет «НБН», ссылаясь на материал агентства Bloomberg.

В соответствии с информацией агентства, вышеописанный обмен запланирован на утро этой среды — каждая сторона может освободить по 90 заключенных, если выполнению соглашения не помешают какие-то неуказанные факторы.

Следует отметить, что данная процедура обмена станет шестой, осуществленной при содействии Объединенных Арабских Эмиратов и тем самым увеличит суммарную численность пленников, обмененных при посредничестве ОАЭ в этом году, «до почти 1 400 человек».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лубинец сообщал, сколько гражданских лиц Украина вернула из плена РФ за 10 лет.