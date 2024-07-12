О том, что Украине удалось вернуть из российского плена лишь чуть более 150 гражданских, которых враги под любым предлогом брали в заложники с 2014 года, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, озвученную омбудсменом Дмитрием Лубинцем для «Укринформа».

По словам Лубинца, он не располагает статистическими данными по отдельным регионам, поскольку «сразу находятся те», кто сравнивает цифры и утверждает — там омбудсмен работает больше, а там — меньше.

Однако, в действительности все обстоит иначе. В частности, согласно соответствующей информации, на российской территории в текущее время находится более 14 000 гражданских заложников — из которых усилиями Киева и посредников получилось вернуть только 161 человека.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Лубинец объяснял сложность возвращения гражданских украинцев, которые находятся в плену РФ.