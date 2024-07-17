О том, что в эту среду, 17 июля, стало возможным вернуть домой 95 военнопленных, успешно освобожденных из плена государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, освобожденные украинцы ранее служили в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, и лишь благодаря усилиям нашей команды, занимающейся обменным процессом, при посредничестве представителей Объединенных Арабских Эмиратов, защитникам удалось вернуться домой.

Президент Украины резюмировал:

Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех.

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Ранее мы писали о том, что Лубинец сообщал, сколько гражданских лиц Украина вернула из плена РФ за 10 лет.