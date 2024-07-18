О том, что в Кабмине приняли решение о расширении перечня объектов, которые не станут затрагивать стабилизационные графики отключения «света», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-аккаунте премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время предоставление приоритетного энергообеспечения будет гарантироваться объектам газо/тепло/электро, водоснабжения/водоотведения и больницам. Кроме того, перестанут обесточивать населенные пункты, а также объекты гражданской инфраструктуры в 20-километровом периметре от границы с РФ, Беларусью и у передовой.

Отдельно премьер-министр подчеркнул:

Также реагируем на запрос общества о справедливости в распределении электроэнергии. Будет улучшен алгоритм, обеспечивающий равномерную очередность и продолжительность отключений.

Ранее мы писали о том, как в «Укрэнерго» объясняли увеличение объемов отключения электричества в Киеве и регионах 18 июля.