О том, по какой причине сегодня, 18 июля, длительность отключений электроэнергии расширена как в столице, так и в 11 областях, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале «Укрэнерго».

Как утверждают в «Укрэнерго», на двух объектах, генерирующих электричество, сегодня вышло из строя оборудование, и именно по этой причине, энергетиками задействованы четыре очереди почасовых отключений «света» с 8 часов утра до 10 часов вечера. Речь идет о:

Киеве и Киевщине;

Черкасчине;

Черниговщине;

Житомирщине;

Харьковщине;

Полтавщине;

Сумщине;

Запорожье;

Донетчине;

Днепропетровщине;

Кировоградщине.

В прочих регионах страны, графики отключений электричества станут действовать в соответствии с ранее анонсированным расписанием: с 4 часов до 10 часов вечера — четыре очереди, в остальные часы — три очереди.

Ранее мы писали о том, что Госэнергонадзор проверит правильность применения графиков отключений электричества в нескольких регионах.