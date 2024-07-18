О том, по какой причине сегодня, 18 июля, длительность отключений электроэнергии расширена как в столице, так и в 11 областях, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале «Укрэнерго».
Как утверждают в «Укрэнерго», на двух объектах, генерирующих электричество, сегодня вышло из строя оборудование, и именно по этой причине, энергетиками задействованы четыре очереди почасовых отключений «света» с 8 часов утра до 10 часов вечера. Речь идет о:
- Киеве и Киевщине;
- Черкасчине;
- Черниговщине;
- Житомирщине;
- Харьковщине;
- Полтавщине;
- Сумщине;
- Запорожье;
- Донетчине;
- Днепропетровщине;
- Кировоградщине.
В прочих регионах страны, графики отключений электричества станут действовать в соответствии с ранее анонсированным расписанием: с 4 часов до 10 часов вечера — четыре очереди, в остальные часы — три очереди.
Ранее мы писали о том, что Госэнергонадзор проверит правильность применения графиков отключений электричества в нескольких регионах.
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