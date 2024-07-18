О том, что защитники Украины остались на определенных позициях/плацдармах на левобережье Днепра, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОСГВ «Таврия» Дмитрия Лыховия, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лыховия, обстановка вокруг села Крынки вовсе не такая критическая, как ее описывают в некоторых медиа и блогах. В частности, Силы обороны не прекращают выполнять боевые задачи на левобережье Херсонщины, включая и район Крынок. Впрочем, в действительности, большинство ключевых позиций ВСУ в указанном селе вследствие активного комбинированного и продолжительного огневого воздействия армии Путина, фактически разрушены до основания: населенный пункт превратился в груду камней, поскольку полностью уничтожен вражескими обстрелами.

Спикер «Таврии» добавил — Крынки давно являются нормальным населенным пунктом, а скорее схожи с местом, в котором практически невозможно удерживать оборону:

Кроме Крынок имеем другие плацдармы и боевая работа на левобережье Днепра продолжается.

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