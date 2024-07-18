Бывший военнопленный Виктор Лахно с позывным «Лелека» заявил, что 17 июля обменяли Максима Бобылева, который сотрудничал с администрацией государства-террориста, отказывался от гражданства своей страны и хотел получить паспорт РФ, а также участвовал в избиении бойцов «Азова», информирует «НБН».

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В эфире «Радио Свобода» Юсов сообщил, что в Главном управлении разведки МО следят за этой историей. По словам спикера ГУР МОУ, проверяются те или иные факты с точки зрения контрразведывательных аспектов.

Представитель украинской военной разведки напомнил, что наша страна возвращает всех и каждого – это ее принцип. При этом граждане, которые возвращаются из плена, проходят так называемое постизоляционное сопровождение, которое включает не только отдых и лечение, но и работу с правоохранительными органами.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский показал фотографии украинских военнопленных, которые вернулись домой 17 июля.