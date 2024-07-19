О том, что вышеописанному документу необходим не только так называемый «публичный компромисс» в процессе подготовки ко второму чтению, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в Facebook-профиле главы Министерства юстиции Украины Дениса Малюськи.

По словам Малюськи, следует несколько сократить список «опций», предусмотренных документом, что, вероятно, осуществит парламент, отыскав компромиссные решения ко второму чтению, — «и все ключевые стейкхолдеры будут довольны», вопреки некоторой невозможности принятия «лучшего технократического решения», удовлетворяющего все заинтересованные стороны.

Кроме того, глава Минюста считает институт соглашений с прокуратурой «штукой очень неэтичной, но суперэффективной в правильных руках», и подчеркивает:

Максимальная эффективность мне нравится. Я за увеличение дискреции [действия на свое усмотрение] прокуроров, как это есть в США. Дискреции закрывать дела или идти на сделки.

Следует отметить, что «прайс-лист» для коррупционеров, предложенный законопроектом, выглядит нижеуказанным образом:

Фото — t.me/UaOnlii

Ранее мы писали о том, что в Раде отвечали, можно ли обновить военно-учетные данные после 16 июля и избежать штрафа.