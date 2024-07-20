О том, что правоохранители не прекращают работы над выяснением деталей убийства языковеда Ирины Фарион, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы МВД Игоря Клименко, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Полиции Львовской области.

По словам Клименко, сейчас прорабатывает ряд версий, одна из которых основывается на неприятии общественно-политической деятельности и личной неприязни к Фарион. Кроме того, не исключается и возможность так называемого «российского следа».

На данный момент правоохранительными органами собрана некоторая информация, касающаяся совершения преступления и предполагаемого исполнителя, однако пока сведения не подлежат разглашению. Впрочем, уже удалось обнаружить гильзу, оставшуюся после выстрела в Ирину Фарион, но результаты вскрытия и судебно-медицинской экспертизы раскроют больший объем информации.

Также, полиция склоняется к тому, что персона в шляпе, которая ежедневно сидела на скамейке неподалеку от дома жертвы, и вероятный нападавший — один человек.

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