Украинский лидер в ходе выступления на заседании британского правительства заявил, что у главы Кремля осталось единственное преимущество в войне против нашей страны. Им являются деньги, большой запас оружия времен СССР и пренебрежение к человеческим жизням, что президент назвал «достаточно опасной смесью», информирует «НБН».

По словам Зеленского, государство-террорист во многих аспектах слабее Украины. Дипломатия Москвы превратилась в угрозы, ложь или простые взятки, также ослабла экономика и разведка страны-агрессора.

Глава государства призвал лишить российского лидера денег и возможности выпускать больше оружия. Гарант подчеркнул, что кремлевский диктатор должен заплатить своим поражением и своими потерями за презрение к жизни людей.

Также, обращаясь к правительству Соединенного Королевства, президент призвал британского премьера Кира Стармера «продемонстрировать лидерство» в вопросе применения западного оружия по РФ.