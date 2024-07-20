О том, что именно украинский лидер обсудил с Дональдом Трампом около 12 часов ночи 20 июля, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в первую очередь он поздравил Трампа с выдвижением Республиканской партией в качестве кандидата, одновременно осудив ужасное покушение в штате Пенсильвания, пожелав миллиардеру «сил и абсолютной безопасности в дальнейшем».

Кроме того, глава Украинского государства отметил жизненную важность 2-партийной и 2-палатной поддержки со стороны США, позволяющей защитить свободу и независимости нашей страны, в том числе, и благодаря помощи в усилении украинских возможностей в противостоянии российскому террору, в частности, ежедневным российским ударам по городам и селам.

Однако, Зеленский акцентировал на ключевом итоге разговора:

Договорились с [потенциальным] президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным.

Ранее мы писали о том, как Шольц высказывался об инициативе Зеленского пригласить РФ на второй Глобальный саммит мира.