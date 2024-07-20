О том, что канцлер Германии Олаф Шольц выказал поддержку предложению Украины относительно приглашения российской делегации на второй Глобальный саммит мира, запланированный на предпоследний месяц года, пишет «НБН», ссылаясь на материал Zeit.

Исходя из слов Шольца, он весьма рад — президент Украины Владимир Зеленский наконец сообщил то, что «мы также хотим — чтобы РФ была там на следующей встрече», и это является достаточно правильным решением.

Кроме того, федеральный канцлер Германии абсолютно не поддерживает стороны, которые призывают Украину прекратить сопротивляться РФ (видимо, речь о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане):

Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины. Не путем начала следующей войны снова.

Ранее мы писали о том, как Шольц отвечал на призыв Зеленского к союзникам помочь сбивать ракеты и БПЛА над Украиной.