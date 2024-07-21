О том, что содержится в авторском материале Джонсона под названием «Почему я как никогда убежден, что Трамп имеет силу и отвагу спасти Украину и положить конец этой ужасной войне», пишет «НБН», ссылаясь на Daily Mail.

Факторы, которые, по прогнозу Джонсона, убедили бы Трампа оказывать помощь Украине в достижении мира:

ВСУ максимально вооружаются Пентагоном, с одновременным снятием всех ограничений на удары вглубь РФ;

Украина интегрируется в Евросоюз и Североатлантический Альянс («добро пожаловать присоединиться как можно скорее»);

вместо границ 1991 года, на которые намерена выйти Украина, сохранится линия разграничения по состоянию на 22 февраля 2022 года (Донецк, Луганск и Крымский полуостров по-прежнему будет контролировать РФ);

Киев возобновляет защиту прав русскоязычного населения (позволит Путину объявить о выполнении целей «спецоперации»);

абсолютное восстановление взаимоотношений с РФ через посредничество Трампа, включающее потенциальное возвращение к периоду, когда Москва была «респектабельным партнером» G8 и НАТО;

вместо 70 000 американских военных, защищать ЕС в дальнейшем станет боеспособная и стандартизированная под требования НАТО миллионная украинская армия (Трампу сэкономит средства, войска США вернутся домой, а европейцы сделают больше для собственной защиты).

Ранее мы писали о том, что штаб Трампа начнет кампанию против Харрис, если она сменит Байдена на выборах.