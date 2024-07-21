О том, что штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа ведет подготовку к масштабной атаке на вице-президента Камалу Харрис, если она станет претендентом на должность главы Белого дома от демократов, таким образом заменив Джозефа Байдена, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The New York Times.

В соответствии с данными источников издания, командой Трампа уже собрана оппозиционная аналитика относительно Харрис, а также имеются идентичные досье на прочих демократов, которые станут кандидатами, если Байден сойдет с дистанции в президентской гонке. В частности, у Трампа стремятся определиться с уязвимыми сторонами Харрис, проведя опросы общественного мнения.

Кроме того, накануне национального съезда Республиканской партии США в Милуоки, штаб Трампа подготовил видеоматериалы, направленные против Харрис, однако отказался от показа делегатам и в медиапространстве после покушения на одиозного миллиардера в Пенсильвании.

Ранее мы писали о том, что Трамп пообещал завершить войну в Украине после разговора с Зеленским.