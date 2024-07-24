Как информирует «НБН» со ссылкой на Polsat News, по мнению главы Министерства национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Украина сможет интегрироваться в Евросоюз лишь если решит вопрос относительно Волынской трагедии.

По словам Косиняка-Камыша, сейчас Польша помогает Украине настолько, насколько это возможно, но во взаимоотношениях Киева и Варшавы далеко не все так идеально из-за ряда «нерешенных исторических вопросов». В частности, глава Минобороны Польши уверен — без урегулирования «Волынского вопроса», Украине не дадут оказаться в составе Европейского Союза.

Впрочем, польский военный не уточнил, как именно правительство нашей страны может «решить» данный вопрос, за исключением того, что на пути евроинтеграции Украины, Варшава обязана «поставить Киеву ультиматум».

Ранее мы писали о том, что глава МИД Польши призывал страны ЕС снять ограничения на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ.