Руководитель польского внешнеполитического ведомства призвал страны ЕС отменить запрет на применение украинскими войсками западного оружия для нанесения ударов по всей территории страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на RMF24.

На заседании Совета глав МИД стран ЕС дипломат подверг критике коллег за их опасения относительно «эскалации конфликта», в случае снятия ограничения на использование предоставленного союзниками Киева оружия для атак вглубь РФ.

Сикорский убежден, что удары по объектам оккупантов на территории страны-агрессора будут самообороной Украины, которую не запрещает международное право. Министр уточнил, что защита детских онкологических больниц не является эскалацией.

Также глава МИД Польши призвал страны ЕС усилить антироссийские санкции и использовать активы государства-террориста до конца года для получения кредита, который позволит Украине функционировать и покупать оружие.

Напомним, министр иностранных дел Латвии объяснила, почему Украина должна получить право на использование западного оружия без ограничений.