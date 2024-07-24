Как информирует «НБН» со ссылкой на высказывание исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, прозвучавшее на YouTube-канале «Video NV», украинцам необходимо прямо сейчас задуматься о том, что следует сделать, чтобы комфортнее пройти грядущую зиму.

В частности, Сахарук четко порекомендовал населению Украины рассчитывать лишь на собственные силы в обеспечении электричеством, без каких-либо «шуток». Прямая речь исполнительного директора ДТЭК:

Я не шучу… Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно [зимний сезон будет легче].

При этом, Сахарук выказал некоторую степень надежды на стабилизацию энергоснабжения, при условии, что энергетикам и всем участникам процесса восстановления системы, сейчас работающим в режиме 24/7, правительство поможет оперативно ускориться, как минимум в 100 раз.

Ранее мы писали о том, что в ДТЭК перечисляли электроприборы, использование которых нужно ограничить.