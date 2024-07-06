О том, какая бытовая техника «сжигает» больше всего незаменимого электричества, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль ДТЭК «Киевские электросети».

В ДТЭК призвали украинцев сделать «простые шаги», посильные каждому — такие действия дадут возможность сократить численность и продолжительность уже традиционных стабилизационных отключений электричества.

В частности, населению страны настоятельно рекомендуют по возможности отказаться от одновременного включения нижеуказанных мощных электроприборов в течение всего дня, используя технику рационально:

Фото — facebook.com/dtekkem

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Укрэнерго» анонсировали введение «одного дня без отключений» для каждого региона в июле.