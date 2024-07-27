Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, в течение этой недели, не менее 8 000 боезадач противника, пытавшегося применить разведывательные и FPV-дронов, были эффективно сорваны нашими подразделениями РЭБ.

В частности, бойцы Сухопутных войск смогли подавить 4 313 беспилотник типа «крыло» и 3 603 FPV-дронов, «приземлив» данные вражеские цели.

Кроме того, в период с 18 по 24 июля, благодаря результативной работе подразделений радиоэлектронной борьбы/радиоэлектронной разведки Сухопутных войск, удалось выявить 43 вражеские станции РЭБ, по которым, судя по всему, украинская армия уже нанесла «предупредительные» удары.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе подтверждали ракетный удар Сил обороны по аэродрому «Саки» в Крыму.