Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), защитники Украины смогли существенно продвинуться в Волчанске, таким образом разрушив планы «освободителей».

В частности, на днях, в период с 26 по 27 июля, ВСУ продавили «вторую армию мира» в периметре Волчанска (северо-восточнее Харькова): на геолокационных снимках, обнародованных накануне, можно увидеть — защитники переместились вдоль ул. Соборной в центральной части указанного города, а также «зачистили» ул. Степную в северо-восточной части данного населенного пункта.

При этом, российско-захватнические войска продолжили наступление под Глубоким, Слобожанским, Волчанском и Тихим, поскольку все же РФ успела перебросить свежие подразделение из района Сотницкого Казачка на более важные передовые позиции.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объясняли, почему армия Путина усилила давление вдоль всей линии фронта.