Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), «вторая армия мира» ощущает нехватку живой силы и бронетехники для поддержки быстрого продвижения, например, на Торецком и Донецком участках фронта, и по этой причине, последовательно давит на всех направлениях, стремясь не дать Силам обороны перехватить инициативу на поле боя.

По мнению аналитиков ISW, осуществления развертывания оборонной зоны вокруг Центральной группировкой войск РФ, указывает на то, что российский генералитет оценивает возможность оперативного тактического продвижения на Покровско-Авдеевском направлении, как маловероятную.

В частности, у указанного формирования путинской армии, судя по всему, не хватает ресурсов, требуемых для интенсификации наступления в районе Авдеевки до уровня, способствующего относительно быстрому достижению целей при условии сохранения оптимального давления на Торецком и Донецком направлениях.

Кроме того, в задачи Центральной группировке войск РФ входит совершение поэтапной наступательной кампании на растянутой линии фронта, что исключает получение тактически значительных преимуществ посредством быстрого маневрирования в краткосрочной перспективе.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW называли факторы, благодаря которым ВСУ смогут провести успешное контрнаступление.